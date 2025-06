Carnevale, Olori nel direttivo nazionale

Il presidente dell’associazione Carnevale di Ascoli, Marco Olori, nel direttivo nazionale del Centro di coordinamento maschere italiane, autentico punto di riferimento per tutte le più importanti manifestazioni carnascialesche lungo lo Stivale, come componente del collegio dei revisori dei conti. Un risultato storico che vede per la kermesse carnascialesca ascolana rappresentata all’interno della struttura direzionale del Centro che rappresenta tutte le più importanti le maschere tradizionali a livello nazionale. Un orgoglio per il territorio, come dimostrato anche dalle congratulazioni che l’Amministrazione comunale di Ascoli ha voluto subito esternare, attraverso il sindaco Fioravanti, al presidente Olori e all’associazione "Il Carnevale di Ascoli". "E’ una grandissima soddisfazione – sottolinea Marco Olori – che premia il grande lavoro svolto da tutto il direttivo per cercare di valorizzare sempre più, a livello nazionale, il nostro bellissimo Carnevale che viene sempre più apprezzato per le sue peculiarità e la sua storia e che riesce ad attrarre sul nostro territorio un sempre crescente numero di visitatori. Questo è un traguardo che corona i tanti sacrifici e l’impegno messo in campo da tutti".