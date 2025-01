Carnevale, protagoniste le attività

A Montefiore si respira già aria di Carnevale. Gli organizzatori fanno sapere che quest’anno ad anticipare le due sfilate dei carri allegorici, ci saranno degli eventi creati insieme con alcune attività commerciali del paese. Per ogni manifestazione, parte del ricavato servirà per acquistare i nuovi carrelloni omologati su cui costruire i carri a norma di legge.

Domenica prossima andrà in scena ’Bienvenue Carneval’, al Monte. Si tratta di un pranzo spettacolo che inizia alle 13. Gli interessati possono prenotare al 338.9176523.

Sabato 8 febbraio ’Red passion party’ al Giusy Caffè, apericena dalle ore 19 in poi e per partecipare gli organizzatori consigliano di indossare qualcosa di rosso per ricevere il benvenuto: prenotazioni al numero 346.334512.

Domenica 23 febbraio ’Carnevaland’ alla pasticceria Doriana, pranzo & Dj set dalle ore 13: prenotazione allo 0734.939161.

Sabato 22 marzo ’Cena al Belvedere con Aurevoir Carnaval’ Menu’s Pizza all’Osteria 5 Colli – Bar Maurilio, 349.2546181.