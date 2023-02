Carnevale, si fa sul serio Lunedì via alle iscrizioni

Inizierà dalle primissime ore di lunedì, giorno di apertura delle iscrizioni al concorso mascherato del Carnevale di Ascoli, la corsa alle postazioni fisse. Postazioni che, nonostante la presenza di numerosi cantieri nel centro storico, l’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’ è riuscita a mantenere in linea con il 2020 come numero complessivo: saranno in totale 11 a disposizione dei gruppi in concorso che li richiederanno (sulla base dell’ordine cronologico di iscrizione), di cui 5 in piazza Arringo, 1 in piazza Roma, 2 in piazza delle Erbe (chiostro di San Francesco), 1 in via Ceci, 1 in Largo Crivelli e 1 in corso Mazzini. Una ulteriore postazione sarà assegnata all’Ama Aquilone che per la prima volta sarà presente, fuori concorso, alla festa carnascialesca. Infine, confermate le 2 postazioni previste rispettivamente per il laboratorio del trucco e l’accademia del dialetto. Ovviamente i veterani del Carnevale ascolano, così come i giovani che intendono partecipare alla gara, sono già tutti al lavoro e come tradizione si faranno trovare in coda, già dall’alba di lunedì, davanti la sala Cola d’Amatrice (dove è possibile iscriversi) per accaparrarsi la postazione migliore. Proprio la sala Cola nel complesso monumentale di San Francesco, che ospita da mercoledì scorso l’Infopoint e la segreteria del Carnevale per le iscrizioni al concorso, rappresenta la novità dell’edizione 2023. Per renderla a tema sono stati esposti i costumi di Re Carnevale e delle maschere storiche Buonumor Favorito e Lu Sfrigne. L’Infopoint è aperto e lo sarà fino a domenica con orari 10,30-12 e 17-18,30, da lunedì al 17 febbraio con orario 9-12,30 e 15-18, mentre sabato 18 febbraio fino alle 12,30, quando le iscrizioni al concorso saranno ufficialmente chiuse. Tutto confermato per quel che riguarda le categorie dei gruppi in gara, che resteranno in linea con la scelta fatta con l’ultima edizione, ovvero quella del 2020, che aveva visto l’eliminazione della distinzione tra fissi e itineranti: categoria A (minimo 10 elementi), categoria B (minimo 4 e massimo 9 elementi), categoria C (minimo 2 e massimo 3 elementi), categoria D (elemento singolo), categoria G (giovani), categoria Omnia Bona (gruppi in gara anche il sabato pomeriggio e la domenica mattina), categoria baby (bambini da 0 a 10 anni). Il regolamento completo del concorso mascherato è consultabile sul sito ufficiale: www.ilcarnevalediascoli.it.

Lorenza Cappelli