Carnevale, torna il ’Premio Tonino Fanfulla’

Verrà consegnata oggi nelle mani del presidente Marco Olori la sede ufficiale dell’Associazione Carnevale di Ascoli. La cerimonia avrà luogo alle ore 11 nel Foyer del Teatro Ventidio Basso. Intanto ci si avvicina al Giovedì Grasso e al Carnevale degli studenti mentre venerdì arriverà in città una rappresentanza del Carnevale di Corato, in Puglia, che tornerà ad Ascoli (era già venuta nel 2014) e si esibirà nella mattinata di sabato 1 marzo dalle 9.30 alle 13. Protagonista sarà, infatti, la maschera tipica di Corato ’U Sceriff’ che vedrà il nutrito gruppo pugliese in arrivo esibirsi con un cappello a forma di cuore, un costume luccicante, un tamburello dal suono di altri tempi e con ritmi e movenze che caratterizzeranno una performance spettacolare, con un lavoro di squadra fatto di ballate e schieramenti, portatrice di gioia e allegria.

Inoltre, torna anche quest’anno, il ’Premio Tonino Fanfulla - Ancaria d’Oro’ che entra ufficialmente tra le iniziative stabili del programma carnascialesco curato dall’associazione ’Il Carnevale di Ascoli. Il Premio, che giunge ora alla seconda edizione dopo quella di esordio dello scorso anno, è dedicato a Tonino Silvaggio, noto con il soprannome ’Fanfulla’, è nato su iniziativa del fratello, Piero e quest’anno è gestito dall’associazione Il Carnevale di Ascoli per la parte operativa e logistica e per individuare, attraverso la propria giuria, la maschera iscritta al concorso carnascialesco che si sia distinta per la migliore performance. La giuria assegnerà, infatti, il Premio ’Tonino Fanfulla’ – Ancaria d’oro, consistente in un’opera dell’orafo Gianluca Staffolani, a colui che avrà fornito la migliore performance e interpretazione creativa per maschera singola. Possono partecipare al Premio le maschere di tutte le categorie, ma nel caso di gruppi verrà valutata una sola figura che dovrà essere indicata nel modulo di iscrizione. Quindi, potranno aggiudicarsi il Premio ’Fanfulla’ solo coloro che si siano iscritti al concorso in maschera del Carnevale ascolano.

Ed è tutto pronto anche per la 36esima edizione de ‘L’Asene che Vola’, un premio ispirato alla gag che fecero Zè Migliori e Francesco Mazzocchi. C’è la statuetta della ‘Silver Gold Art’ che andrà al vincitore 2025 e alla Gastronomia Migliori è stata già allestita la vetrina speciale. A vincere la prestigiosa statuetta l’anno scorso stata la coppia formata da Roberto Sermarini e Gianluca Iacchetti, che sono stati premiati dalla vincitrice della precedente edizione, la straordinaria Eleonora Ritrecina.

Valerio Rosa