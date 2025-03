Carnevale, tutti i riconoscimenti. Ora il gran finale con l’Asene che vola

Con la cerimonia delle premiazioni del Concorso Mascherato al Teatro Dei Filarmonici si è conclusa l’edizione 2025 del Carnevale di Ascoli. In realtà manca ancora l’ultimo atto, ovvero la premiazione del referendum ‘L’Asene Che Vola’ indetto dalla redazione del Resto del Carlino in collaborazione con la Gastronomia Migliori di Piazza Arringo. A tal proposito tra i premiati, oltre al vincitore Mario Virgulti con la mascherata ‘E sona… lu campanielle’ e a ‘Li frechì de San Temmase 4.0’ che si sono aggiudicati il premio ‘L’Asene che Volerà’, verranno consegnati due ‘Asene alla Carriera’ alle coppie formate da Carmelita Galiè e Pino Di Teodoro e da Pietro Cordoni e Germano Zunica.

Questi, infine, i premi speciali assegnati dalla Giuria del Carnevale. Il ‘Premio Pignoloni 2025’, in memoria di Ottorino Pignoloni, è stato assegnato a Mario Castelli, mentre il ‘Premio Sandro Riga 2025’ è andato al gruppo "Li Barbi nn’Ascule". Il Premio ‘Tonino Fanfulla – Ancaria d’Oro’, consegnato alla presenza di Piero Silvaggio, è stato assegnato a Luca Virgulti. Menzioni, sempre relative al ‘Premio Fanfulla’ sono andate a Mirko Guerrieri (miglior costume) e a Luca Regnicoli (migliore maschera under 25).

Il Premio ‘Giangiacomo Lattanzi’ è stato assegnato alla mascherata "La serenata è venut’ a guardà e mò lu passera gn’arevà". Il Premio "Lu Sfrigne" è stato invece assegnato a Ugo Capriotti. Il Premio del concorso Instagram del Carnevale di Ascoli è andato a Federica Cognigni per ‘Il piccolo principe’ insieme a Stefano e Adriano Santori. Il Premio per il concorso fotografico "Kids & Us" è andato a Edoardo Tassi mascherato da Lucio Corsi. Il Premio "Caccia al tesoro" è stato assegnato a Chiara Cicchi e Luigi Gamberini. Il Premio per il concorso per il Gruppo più apprezzato dal pubblico con votazione su whatsapp è andato a "Li frechì de San Temmase 4.0".

Il ‘Premio della Galleria 2019’ di Nazzareno Verdesi è andato ad Antonella Angeletti. Un risconoscimento, con la consegna di un mini-lampadario del Carnevale è stato attribuito a Raniero Isopi. Menzioni Speciali a ‘Ce seme sbagghiate Carnevale’, ‘La pecora n’callara’, ‘Sti frechine pare do’ ‘occe d’acqua’, ‘Me so’ rotta li scatole’, ‘Chi caca sotto la neve prima o poi se scopre, ‘O m’è ditte spetteme rrete lu Giolli’.

Valerio Rosa