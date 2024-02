Carnevale, tutto pronto

Tutto è pronto per il Carnevale in Vallata. Castel di Lama quest’anno rispolvera gruppi e carri, sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare al concorso. Il Corteo di maschere si svilupperà dal piazzale della Stazione a Villa Sant’Antonio, il ritrovo è previsto alle 14, per poi snodarsi lungo la strada Salaria e arrivare fino in piazza della Libertà, dove esploderanno i festeggiamenti. Festa anche a Spinetoli, dove ci sarà un doppio appuntamento, entrambi nella sala parrocchiale don Paolo Rossi in Piazza Kenney. Giovedì, alle 16, festa di Carnevale con l’animazione del mago Alex, mentre sabato, alle 15, animazione, sfilata e premiazione delle maschere; alle 17 quella del XIX concorso scolastico degli alunni delle V classi della scuola primaria Spinetoli-Pagliare.