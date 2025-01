Caro affitti e 180 famiglie in difficoltà. Contributo di 100mila euro dal Comune

Il comune di Grottammare liquiderà oltre 100 mila euro a sostegno di 180 famiglie che hanno difficoltà a pagare l’affitto. Si tratta di contributi che concorrono alle spese relative al canone di locazione. Visto che per l’anno 2024 non sono state ripartite risorse statali per il fondo di sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione e considerata la crescente difficoltà delle famiglie a far fronte alle spese di locazione delle abitazioni, il comune di Grottammare ha reperito fondi del proprio bilancio per mantenere questa forma di sostegno ai nuclei familiari che, per varie motivazioni, si sono venuti a trovare nelle condizioni di non poter pagare l’affitto. Per tale finalità l’amministrazione comunale ha disposto un fondo straordinario di 101.608,60 euro. Su 187 domande pervenute al Comune, al termine delle dovute valutazioni, 180 sono state accolte e saranno liquidate. I fondi provengono dal bilancio 2024-2026.