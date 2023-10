Caro benzina, lettera della Fnaarc al Governo Meloni

L’aumento dei carburanti dei costi di gestione dei mezzi sta mettendo a dura prova i rappresentanti di commercio. Il cavalier Tullio Luciani, consigliere nazionale della Fnaarc ha firmato la lettera che il direttivo del sindacato ha inviato alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per chiedere un fisco giusto ed equo anche per la loro categoria e la possibilità di acquistare macchine sicure, confortevoli, ecologiche e capaci di sostenere le lunghe percorrenze. "Con gli aumenti dei costi per la mobilità, l’inflazione e la transizione ecologica, - afferma Tullio Luciani - non possiamo più aspettare. L’automobile è il bene strumentale primario per svolgere la nostra attività: al pari di un ufficio. Il tetto della deducibilità fermo dai tempi della lira è del tutto inadeguato rispetto ai prezzi del mercato automobilistico ed anche in funzione ambientale. Quello della fiscalità dell’auto rappresenta un tema di primaria importanza per il nostro lavoro".