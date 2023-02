Caro bollette, arriva il terzo bando: scadenza il 28 febbraio

Terzo bando per aiutare le famiglie, come annunciato dal sindaco Marco Fioravanti e dall’assessore Massimiliano Brugni (foto). Ci sarà tempo fino al 28 febbraio per presentare domanda. Saranno messi sul piatto ulteriori 76.710 euro, che serviranno per finanziare le nuove richieste. Il limite Isee, in questo caso, sarà elevato fino a 20mila euro. Un ampliamento della platea dei beneficiari che andrà ad abbracciare anche i nuclei di ceto medio. Finora l’Arengo aveva precedentemente erogato 200.290 euro. I beneficiari qui si erano attestati sui 680 per 139.550 euro erogati nel mese di dicembre. Nel secondo, invece, l’Isee era stato portato a 14mila euro e con altre 353 famiglie ammesse ad ottenere il contributo per un totale di 60.740 euro. Ora è arrivato l’atteso terzo bando. I contributi che saranno erogati a partire da marzo andranno dagli 80 (nucleo composto da una singola persona) ai 200 euro (4 o più componenti). In caso di compresenza di più nuclei familiari nel medesimo alloggio, potrà richiedere il contributo un solo di essi. Il richiedente dovrà essere intestatario delle utenze di energia elettrica, gas e acqua delll’abitazione di residenza per le quali si chiede il sostegno. Almeno una bolletta costituirà un requisito necessario pena l’esclusione.

mas.mar.