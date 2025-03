Caro bollette, energia alle stelle: ora tremano le mini aziende

Se per le famiglie con reddito Isee inferiore a 25.000 euro, il Governo ha stanziato finanziamenti, rimane invece il problema per le imprese. Le agevolazioni appaiono ancora poco incisive: per la Cna di Ascoli, occorrerà prevedere un robusto intervento a favore della platea delle piccole imprese, le più penalizzate dai consistenti rialzi delle bollette. Ad oggi, infatti, a pagare il prezzo più alto dei recenti rincari sono le cosiddette imprese ‘energivore’, come ceramica, vetro, lavorazione di metalli e acciaio e tintolavanderie, ma anche le imprese del commercio, alimentari, trasporti e logistica, moda e meccanica andranno incontro a rincari consistenti. Se nel 2025 la stima di Nomisma energia rispetto alla bolletta energetica si aggira tra i 200 e i 300 euro per una famiglia media, per un’impresa media l’aumento potrebbe arrivare fino a 30.000 euro. Come sottolineato dalla Cna di Ascoli, attualmente le piccole imprese pagano l’energia il 40% in più della media europea, con punte del 60% e del 50% rispetto ai concorrenti di Spagna e Francia. Un differenziale non più sostenibile, che compromette la competitività delle Pmi, sulle quali grava gran parte degli oneri generali di sistema. Una delle poche note liete, in questo senso, è rappresentata dai contributi regionali dedicati alla transizione energetica e alla produzione di energia che, consentirà di realizzare investimenti che spaziano dal fotovoltaico all’eolico in mare, fino ad arrivare alle comunità energetiche e all’agrivoltaico.

Valerio Rosa