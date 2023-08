Caro gasolio, stangata per la pesca

Nel piatto possono sembrare semplici sarde e acciughe, ma per trarle a riva e portarle nelle pescherie e nei ristoranti il costo è da incubo. In realtà si dovrebbe parlare di costi, perché la pesca è una vera e propria industria e, per una località di mare come San Benedetto, che vive essenzialmente di turismo, questo settore è la pietra angolare dell’economia. I numeri da prendere in considerazione, insomma, sarebbero tanti, ma vale la pena soffermarsi anche su poche voci per capire quali difficoltà stia vivendo la categoria. Si prenda, ad esempio, il carburante. "Con il gasolio di nuovo a quota 90 centesimi, per un pieno si arriva a spendere fino a 15mila euro – spiega Enzo Raffaele – per una giornata in mare bisogna pagare almeno 1.400 euro, e magari c’è chi va a pescare anche con due imbarcazioni. Purtroppo, per quanto ci riguarda, lo scostamento anche di un solo centesimo influisce molto sui nostri conti, quindi figuriamoci se il costo del carburante si assesta su cifre tanto alte". A protestare, in particolar modo, sono i proprietari delle volanti di stanza a San Benedetto, che mesi fa chiesero di essere ricevuti al Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste per rivedere i periodi di fermo pesca del piccolo pelagico. Mai nessuna risposta, però, è pervenuta dal Dipartimento Pesca, e gli armatori oggi si sentono quantomai sfiduciati. "Abbiamo ripreso a lavorare a luglio e tutto sommato non è andata male – continua Raffaele – ma la verità è che abbiamo potuto vendere molto pesce soprattutto perché se ne trovava in scarsa quantità per altre tipologie. Insomma, significa che le volanti vanno bene quando gli altri pescano poco, e non è certamente un ragionamento confortante. Alcune settimane fa abbiamo fatto una nuova riunione ad Ancona, ma di concreto non c’è nulla, e questo non ci fa stare tranquilli".

Il punto è che il periodo più redditizio per le volanti è quello autunnale ed invernale, quando c’è comunque tanta domanda di pesce, ma per le condizioni climatiche avverse altri tipi di imbarcazione non hanno molto lavoro. Quella delle volanti, insomma, è un’attività che situa il suo cuore ben al di là della bella stagione, e assicura piatti prelibati in periodi dell’anno in cui comunque ristoranti e locali lavorano. "E’ per questo che abbiamo chiesto di togliere il fermo di novembre, e di fare la pausa da inizio agosto a fine settembre – conclude l’armatore – per il momento però tutto tace, e la categoria va avanti in un mare di incertezze"

Giuseppe Di Marco