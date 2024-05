Carovana prevenzione. Controlli in azienda e nelle zone del sisma:: "Un aiuto importante"

La Carovana della prevenzione torna in città, e fa tappa l’8 giugno ad Arquata e il 9 giugno ad Ascoli. Si tratta di una edizione straordinaria, perché la prima data si svolgerà nelle zone colpite dal sisma del 2016, mentre la seconda sarà in sede Fainplast, riservata alle lavoratrici delle aziende coinvolte. "La prevenzione è fondamentale ovunque, ma i luoghi del terremoto sono i luoghi del cuore per noi – commenta Roberta Faraotti, responsabile relazioni esterne e welfare di Fainplast –, facciamo tanti progetti per esserci, e con questo possiamo facilitare i controlli sulla prevenzione del tumore al seno senza costringere la popolazione a spostarsi, o a non spendere, ma solo a prendersi del tempo per la propria salute. Come azienda ci siamo perché viviamo il territorio, questo per noi significa essere imprenditori". L’azienda collabora per l’occasione con ‘Il mondo Asterix’ e lo Iom Ascoli Piceno per la prevenzione del carcinoma mammario, e lo fa rivolgendosi non solo alle cittadine di un territorio ancora duramente provato dal terremoto e che quindi u soffre della mancanza di strutture adeguate, ma anche alle donne lavoratrici delle aziende che afferiscono ai progetti del mondo Asterix. "Questa iniziativa arriva in un momento in cui le problematiche a livello sanitario sono tantissime – commenta Ludovica Teodori, presidente dello Iom Ascoli –. Oltre alla prevenzione abbiamo avviato l’unità di senologia, per prendere in carico diagnosi che vengono visitate, accompagnate duranti gli esami e l’iter della malattia, che quindi prende per mano le pazienti. Soprattutto quando si tratta di persone anziane questo è necessario, perché non c’è un età in cui il tumore al seno si ferma. Offrire un servizio del genere alla comunità, alle lavoratrici delle aziende, aiuta insieme alle altre tante cose a risolvere un problema sociale e umano, perché per 5 anni la malattia ti costringe a vivere quotidianamente sotto terapie, con i capelli che cadono, e anche a dover sostenere un costo molto elevato. Noto che le giovani prendono sempre più coscienza, ma questa cosa va controllata, perché non si possono intasare le richieste".

Dall’ultimo rapporto Aiom si calcola che nel 2023 siano stati diagnosticati 55.900 nuovi casi di tumore al seno. Si parla di una patologia che continua quindi ad essere di gran lunga il tumore più frequente nella popolazione femminile, ma è anche il tumore con la maggior incidenza di sopravvivenza a 5 anni. E in questo dato risulta fondamentale la prevenzione che ricopre un ruolo essenziale nella riduzione della mortalità. Infine, il saluto di Riccardo Spurio, responsabile area progettuale e marketing mondo Asterix: "Siamo molto contenti di questa lodevole iniziativa e orgogliosi di aver creato questa sinergia tra le associazioni di volontariato e la Fainplast. Questo progetto rientra tra le proposte del corner della salute, attivato ormai da due anni".

Ottavia Firmani