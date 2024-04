Carrera: "Tanta determinazione, ci è mancata lucidità sotto porta"

Il gesto di Falzerano che ha ‘mandato a quel paese’ i tifosi in curva che al termine della gara minacciavano ritorsioni in caso di mancata salvezza, non è passato inosservato e andava evitato. I bianconeri contro il Venezia non hanno lesinato l’impegno, ma per salvarsi servono le vittorie. Lo sa bene Massimo Carrera: "L’Ascoli ha fatto una grande partita dal punto di vista della determinazione – ha subito dichiarato – Mi soddisfa la prestazione. Abbiamo affrontato la terza in classifica con il miglior attacco del campionato. Un avversario dotato di qualità al quale siamo riusciti a non concedere nulla. Nonostante l’espulsione di Bellusci giocheremo ugualmente in undici nella prossima gara a Cittadella. Dovremo lavorare su quelli che sono arruolabili. Credo che oggi sia mancata la lucidità sotto porta, l’ultimo passaggio. Sotto l’aspetto caratteriale non posso dire nulla ai ragazzi. Nel secondo tempo penso che abbiamo giocato una buona mezz’ora. Dobbiamo continuare con questo spirito fino all’ultimo minuto dell’ultima gara. Abbiamo disputato un buon secondo tempo per quasi mezz’ora. Per salvarci dobbiamo continuare così, senza mollare nulla, al di là dell’avversario che affronteremo. I cambi? Duris è stato sostituito perché aveva i crampi. Bellusci è stato espulso per un fallo che in un primo momento era stato valutato da ammonizione e poi, dopo il ricorso al Var, è stato rosso. Per il prosieguo del campionato sono molto positivo, la grinta messa in campo oggi mi fa essere positivo". Amaro invece il commento del tecnico del Venezia Paolo Vanoli: "Sapevamo con chi dovevamo giocare in un campo difficile contro un avversario complicato – ha ammesso a fine gara – Non abbiamo attaccato bene gli spazi e non siamo riusciti ad essere maggiormente incisivi. Queste partite, quando ti avvicini alla fine, devi essere bravo a non perderle come successo con la Reggiana".

Valerio Rosa