Carri allegorici e gruppi mascherati: ecco Carnevale

E’ ufficiale, a Montefiore torna il grande carnevale con carri allegorici e gruppi mascherati dopo la pausa dovuta al Covid. La località collinare del piceno festeggerà la quarantesima edizione in forma tradizionale e in piazza ci sarà anche il carnevale dei bambini con tanti giochi. In programma tre sfilate: la prima domenica 4 febbraio, la seconda domenica 11 e poi e poi l’ultima martedì 13. L’organizzazione e a cura della pro loco, del comune e delle associazioni del paese. Tante le persone che in questi giorni stanno lavorando nei vari quartieri per costruire i carri allegorici ed i costumi per i gruppi mascherati. L’amministrazione, come sempre, punta sul servizio d’ordine affidato ai carabinieri, polizia locale, volontari delle Aquile dei Sibillini. Vietato portare alcolici, per cui vi saranno posti di controllo nelle strade d’accesso al paese. Gran carnevale anche a Ripatransone, dove l’amministrazione comunica che sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare alla sfilata dei gruppi mascherati. Le domande dovranno pervenire entro mercoledì prossimo. Il modulo, scaricabile sul sito del comune, dovrà essere inviato per e-mail a: protocollo@pec.comune.ripatransone.ap.it