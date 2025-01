Carri allegorici, primi preparativi per il capannone dietro l’Ipsia

Appena archiviate le lunghe vacanze natalizie ecco che ha già preso ufficialmente il via il Carnevale Sambenedettese 2025, con l’inizio dei lavori di sgombero dell’area alle spalle dell’Ipsia. Infatti, una volta liberato e messo in sicurezza l’intero piazzale, inizierà il posizionamento del capannone temporaneo che ospiterà i lavori di costruzione dei carri che sfileranno per il centro di San Benedetto, con la parata in programma per i prossimi domenica 2 e martedì 4 marzo, insieme ad altri carri provenienti da località limitrofe e ai gruppi mascherati che vorranno partecipare alla festa più colorata dell’anno.

"Si tratta – dice Alberto Malavolta, presidente dell’Associazione Amici del Carnevale Sambenedettese, – di una vera e propria impresa, visto che il tempo che avremo per la costruzione dei carri allegorici è pochissimo, ma quest’anno vedo intorno a noi un entusiasmo importante, che ci porterà ad arrivare in tempo per la scadenza della domenica di Carnevale".

Unico per tutti i costruttori, il capannone sarà alto circa quattro metri e mezzo, per permettere alle creazioni che verranno realizzate al suo interno di attraversare la ferrovia mediante un passaggio per la sopraelevata. Una volta al di là della strada ferrata si potranno fare gli ultimi ritocchi ai carri che si esibiranno poi nella grande sfilata per la gioia dei sambenedettesi e non solo.

"Ci piacerebbe – prosegue il presidente Malavolta – che le scuole di danza, le palestre, le associazioni sportive, le parrocchie, i circoli e gruppi spontanei, anche di altre città, si organizzassero per sfilare in maschera nel corso dei due pomeriggi, ma anche per animare i nostri carri". Per mettersi in contatto con l’Associazione Amici del Carnevale Sambenedettese, bisogna contattare il numero 0735-762038.

Stefania Mezzina