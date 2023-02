Un grande spettacolo di colori, divertimento, musica e tanta ironia. E’ così che la comunità di Amandola ha festeggiato la 38° edizione del ‘Carnevale de li Pannicià’, organizzato e promosso dal Comune in collaborazione con la Pro Loco, l’associazione ‘La Cucuma’ e le scuole del paese. La grande sfilata ha preso il via intorno alle 15 di domenica richiamando intere famiglie, ma anche tanti visitatori giunti numerosi da fuori provincia. La sfilata è stata arricchita dalla presenza di alcune associazioni fra cui: Anffas, Li Mazzamurelli, il Corpo bandistico di Grottazzolina e i bambini con le scuole. Fra i carri più divertenti quelli dedicati al caro energia con le bollette cresciute all’inverosimile; il carro dedicato all’Italia nello spazio con astro Samantha; quello dedicato al Parco nazionale dei Sibillini che da anni si impegna a salvaguardare la montagna e gli animali; oppure quello dedicato ai Sibillini come territorio del tartufo; non poteva mancare un po’ di satira politica, infatti, fra i figuranti spiccavano Joe Biden e Volodymyr Zelesnky, rispettivamente presidenti di Stati Uniti e Ucraina con le loro truppe al seguito sotto braccio. La sfilata è terminata in piazza Risorgimento con l’animazione di Mauro Giannini e Dj David "Una folla numerosa ha partecipato alla filata del carnevale – ha dichiarato il sindaco Adolfo Marinangeli – come non si vedeva da tanto tempo".