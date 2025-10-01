"Carroccio secondo nella coalizione: un po’ di merito ce l’ho"

Andrea Maria Antonini (nella foto mentre brinda con i compagni di partito), il Piceno è stata l’unica provincia in cui la Lega ha battuto Forza Italia, diventando la seconda forza del centrodestra. Possiamo dire che è merito suo e dei 2.822 voti che ha ottenuto? "In parte direi di sì. Non era facile ottenere un risultato del genere in un territorio nel quale Fratelli d’Italia poteva invece contare su tre big come il sindaco Marco Fioravanti, che ricordiamo è a tutti gli effetti il primo cittadino più amato d’Italia, il senatore Guido Castelli, che è commissario alla ricostruzione, e l’onorevole Lucia Albano, che invece è sottosegretario al Ministero dell’economia e delle finanze. Insomma, il partito della Meloni ha potuto beneficiare di queste tre figure. Mentre io, da solo, sono riuscito a ritagliarmi uno spazio significativo. Nonostante la Lega, in questo momento, non gode di ottima salute". A cosa è dovuto dunque il suo successo, perché la gente l’ha votata?"Le persone hanno deciso di premiare la bontà del lavoro che è stato svolto in questi anni. La meritocrazia, in politica, c’è raramente ma in questo caso possiamo dire che il merito è stato riconosciuto. Ho sempre lavorato per il territorio e sul territorio. Non è un caso, infatti, che le preferenze sono riuscite ad ottenerle un po’ ovunque, in maniera abbastanza proporzionale e omogenea in tutte le sezioni della provincia. A livello personale, quindi, sono molto soddisfatto perché i voti che ho preso, tengo a ribadirlo, sono tutti miei. Non ho avuto alcuno sponsor al mio fianco, come invece è accaduto ad altri". Lei, da assessore, negli ultimi tre anni ha gestito più di 25 deleghe: ci può dire qual è stato il segreto? "Effettivamente ho avuto molto da fare. Dall’agricoltura alle attività produttive, passando per la green economy e tanto altro. Insomma: mi sono trovato a dovermi occupare di tanti settori ed è stato un lavoro duro, che però ho sempre portato avanti nel migliore dei modi. Quindi, mi permetta di dire che ho avuto un minimo merito anche nella riconferma del presidente Acquaroli". Cosa dice al presidente?"Al governatore Acquaroli voglio fare i miei complimenti, perché la sua vittoria non era affatto scontata. Le persone hanno riconosciuto il gran lavoro svolto dalla giunta regionale e, avendo appunto gestito ben venticinque deleghe, credo di poter dire di averci messo anche del mio". A questo punto si aspetta la riconferma dell’assessorato a Palazzo Raffaello? "Queste sono valutazioni che dovranno essere fatte tra il partito e Acquaroli. Sicuramente ci sarà una riflessione importante. Anche perché, non dimentichiamocelo, tra gli assessori uscenti siamo stati rieletti soltanto io e Baldelli. Quindi…..staremo a vedere".Matteo Porfiri