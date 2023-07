Carta Acquisti Solidale per 545 nuclei familiari

Sono in fase di recapito

lettere con cui il comune di San Benedetto avvisa i 545 nuclei familiari beneficiari che possono ritirare la Carta Acquisti Solidale, la misura prevista dall’ultima legge di Bilancio che prevede un contributo economico una tantum di 382,50 euro erogato attraverso una carta elettronica di pagamento, da ritirare agli sportelli di Poste Italiane, e destinato ai nuclei familiari composti da non meno di tre componenti con indicatore Isee non superiore ai 15mila euro annui. Non occorre presentare alcuna domanda. Gli elenchi sono stati infatti elaborati e messi a disposizione dall’Inps secondo criteri di priorità decrescente. Gli uffici comunali specificano inoltre che il contributo non spetta ai nuclei familiari che includano titolari di Reddito di Cittadinanza, Reddito di inclusione, qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore di Naspi e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori, indennità di mobilità, fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, cassa integrazione guadagni, qualsiasi differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria erogata dallo Stato.