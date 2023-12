Cartellone delle feste tutto da vivere

E’ un cartellone di eventi natalizi di primissimo piano, quello presentato ieri dal sindaco di Monteprandone Sergio Loggi, con tutti gli attori che hanno contributo a realizzarlo: associazione commercianti Centopercento, Pro Loco, Associazione artistica "Segui la Cometa", Banca del Piceno, Associazioni e sponsor privati. "E’ un Natale importante – ha esordito Loggi – per la prima volta usciamo con un programma a firma "Borghi più belli d’Italia" – Ringrazio le Associazioni che hanno reso possibile tutto questo con capofila la Centopercento e Segui la Cometa. Torna anche la pista del ghiaccio in piazza dell’Unità con i mercatini, la mostra di presepi, musica, laboratori per bambini, rappresentazioni, aperitivi". Un ruolo centrale lo avrà il Rifugio di Babbo Natale, a Centobuchi, con tanto di riservatezza su come arriverà. Luigino Capriotti dell’Associazione Centopercento, si è limitato a dire che Babbo Natale sarà un po’ più rumoroso degli altri anni. "Il Rifugio di Babbo Natale al Giovarti sarà molto animato – ha aggiunto Capriotti – con Elfi, Gino il Pinguino, Laboratori Montessori per i piccoli con proiezioni di cartoni animati. Ogni negozio associato avrà un alberello come segno distintivo dove poter fare acquisti. Avremo l’anteprima del Capodanno il 30 dicembre e il 6 gennaio l’arrivo dei Re Magi itineranti nelle Parrocchie e la sera l’arrivo delle Befane". La Pro Loco, presente Stefano Caponi, si occuperà dell’allestimento del Borgo, degli eventi musicali, del Presepe dei mestieri in via Limbo. L’associazione Villaggio dei bambini" responsabile Marica Leoni, si occuperà della terza edizione del Presepe dei bambini, "Una cometa nel Borgo".

Giovanni Rosati ha presentato la 28esima edizione nazionale dei Presepi artistici e la scuola di presepismo da lui presieduta, unica nel mondo. A Palazzo Parissi saranno esposti 50 Presepi di cui 9 dell’Accademia d’arte presepiale e 41 di maestri di tutta Italia. Degli eventi musicali si occupa invece l’associazione 17 Festival, rappresentata da Annalisa Croci che ha illustrato i vari appuntamenti.

"Questo programma è l’esempio di una grande sinergia tra pubblico e privato – ha affermato l’assessore al commercio Meri Cossignani – Non c’è più Centobuchi e Monteprandone, ma un solo nucleo". Il vice presidente della Banca del Piceno, Claudio Censori, ha parlato di vicinanza dell’Istituto di Credito alle Associazioni locali che operano a beneficio dell’economia del territorio e che vede l’amministrazione comunale a fare da collante.

Marcello Iezzi