Cartellone estivo al Teatro Romano Dieci spettacoli da Ciufoli a Placido

Dieci appuntamenti per un cartellone estivo di alta qualità da vivere nella stupenda cornice del Teatro Romano di Piane di Falerone. E’ stato ultimato in questi giorni il cartellone estivo per la stagione del Teatro Romano, manifestazione che offre spettacolo nello spettacolo di un antico Teatro Romano incastonato all’interno del parco archeologico ‘Falerio Picenus’. "Nonostante l’aumento dei prezzi di energia e rincari di ogni genere siamo riusciti anche quest’anno – commenta Taino Felici, assessore allo spettacolo di Falerone - ad organizzare una stagione teatrale di tutto rispetto. Abbiamo garantito gli spettacoli di teatro classico in collaborazione con Tau (Teatri Antichi Uniti), concerti, musical e spettacoli di alto profilo con attori di spessore nazionale grazie alla collaborazione con ‘Eclissi Eventi’ che ringraziamo per la professionalità. A tutto questo si aggiunge lo scenario unico e suggestivo del Teatro Romano, chi viene non può che restarne affascinato". Pensieri che fanno eco alle parole della presidente della ‘Eclissi Eventi’. "Rinnovo anche quest’anno i ringraziamenti al Comune di Falerone per la fiducia accordatami – dichiara di Maria Teresa Virgili - per la realizzazione della stagione e sono molto orgogliosa del cartellone realizzato, tra prime, attori di spicco e spettacoli locali la proposta a mio avviso è molto interessante". Si parte giovedì 13 luglio con ‘Le Idi di Marzo’ con Alessandro Preziosi; il 19 ‘Serata d’Onore’ con Michele Placido; il 26 la compagnia fermana ‘Proscenio Teatro’ proporrà ‘Eclypse’; il 28 luglio con la regia di Elisa Ravanesi e portata in scena dal gruppo fermano ‘Compagnia Insieme’ andrà in scena il musical ‘I promessi Sposi’, opera reinterpretata ma molto fedele allo storico romanzo di Alessandro Manzoni; il 29 serata concerto con il gruppo ‘Amico Fragile’ tributo a Fabrizio De André; per concludere il mese di luglio il 30 con il teatro classico in scena ‘Antigone’ con Giorgio Sebastianelli e Melania Fiore. Si riprenderà nel mese di agosto e più precisamente il 3 con il concerto dei ‘Fioroscuro’ tributo ai Pink Floyd; l’11 una serata tutta da ridere con ‘Oh!diss’ea’ uno spettacolo in chiave comica del poema epico di Omero interpretato da Roberto Ciufoli; il 18 andrà in scena ‘Il Grande Gabsy’ con Alessio Vassallo e per chiudere la stagione ‘Le Nozze di Antigone’ con Ascanio Celestini. Tutti gli spettacoli si terranno con inizio alle 21,15 per info e 0734-710111.

Alessio Carassai