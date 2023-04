Cartellone estivo, boom di richieste

Eventi estivi ed autunnali: è boom di proposte a San Benedetto. Al 31 marzo, data ultima per la presentazione delle istanze allo Sportello unico degli eventi (Sue), in comune sono arrivate oltre 80 schede.

Agli uffici comunali quindi è stato subito dato mandato di ordinare le proposte perché gli assessori coinvolti nella pratica, ovvero Laura Camaioni, Lina Lazzari e Cinzia Campanelli, possano ragionare sui finanziamenti da erogare e, quindi, sulle somme da richiedere al settore bilancio.

Sembra dunque profilarsi una stagione ricca di appuntamenti, o meglio una stagione ‘allungata’, visto che buona parte delle schede riguarda manifestazioni che dovrebbero tenersi anche in tardo autunno.

L’arrivo di tante decine di proposte è stato già salutato come un successo dall’amministrazione comunale, che ora avrà il compito di ripartire le risorse in maniera ottimale per consentire uno svolgimento a regola d’arte degli eventi, secondo una calendarizzazione che verrà presentata da qui alle prossime settimane. Per il momento da Viale De Gasperi non sono emersi nomi o titoli, ma è chiaro sin da ora che la maggior parte della spesa verrà dedicata ai settori cultura e turismo: questo perché l’area commercio non ha, storicamente, grandi investimenti da fare per implementare l’offerta turistica della riviera.

Il tutto si lega, in questo momento, alla delicata ripartizione delle risorse economiche rinvenute in bilancio consuntivo. Nelle casse comunali sono stati trovati, nel mese di marzo, circa 2,9 milioni: di questi, circa 600mila euro dovrebbero andare ai servizi sociali, altri 500mila a cultura e turismo, mezzo milione ancora per il solo cartellone estivo e infine una somma di eguale entità per finanziare lavori di adeguamento e manutenzione nelle scuole di competenza comunale e sul lungomare.

La somma messa a disposizione per eventi e manifestazioni quindi potrebbe aggirarsi, mettendo insieme i differenti pezzi del consuntivo, attorno al milione. Un investimento ragguardevole, che peraltro beneficerà di un rientro economico in termini di sponsorizzazioni. È su queste, infatti, che il sindaco Spazzafumo ha deciso di puntare, approvando una modifica al relativo regolamento, che di fatto introduce la ‘sponsorizzazione tecnica’: quella, cioè, erogata dal privato in termini di mezzi e servizi logistici.

"Da tempo volevo rendere maggiormente flessibile lo strumento delle sponsorizzazioni – spiega il primo cittadino – la verità è che in città c’è tanta gente, tanti imprenditori che vogliono dare una mano concreta alle attività della riviera: questo fatto ci è stato chiaro sin dall’insediamento ed è stato dimostrato dal cospicuo sostegno ottenuto per l’installazione delle luminarie. Il nostro compito è agevolare queste persone, affinché possano contribuire nel modo che preferiscono".

Giuseppe Di Marco