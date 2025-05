Cartellone estivo: tutti gli eventi da giugno a settembre

Licenziato il cartellone estivo. Si parte con il ‘Giubileo della famiglia’, (1/6, viale Moretti) e con gli ‘Incontri con l’autore’ (dal 1/6 al 30/9 in varie location). Il ‘Festival dell’arte sul mare’ sarà al Molo Sud dal 6 al 14/6. Dal 9/6 al 14/9 ecco il Ludobus Legnogiocando tra via Rinascimento e piazza Matteotti. La 37ª Ragnoliade si terrà in piazza Sacra Famiglia il 14/6 e dal 15 al 27/7, nonché negli impianti sportivi dal 12 al 14/7. Ecco quindi ‘Note al tramonto’ (dal 19/6 al 28/8 al Molo Sud), ‘Una rotonda sul mare’ (dal 27/6 al 12/9; piazza Salvo D’Acquisto), il villaggio ‘La spiaggia dei sogni’ (viale Europa dal 26/6 al 31/8), ‘Parliamone’ (Palazzina Azzurra il 26/6, il 3, 10, 17 e 31/7, il 13 e il 21/8, e dal 12 al 14/9 in piazza Giorgini e viale Buozzi) e la giornata degli editori, (il 4/9 in Palazzina Azzurra). Il ‘Festival del cinema pirata’ sarà, tra il 27 e il 29/6, fra la Palazzina Azzurra, il giardino ‘Nuttate de lune’ e altre strutture. Spazio poi a ‘Curiosando al mare’ (via Rinascimento il 30/6, l’1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29/7, il 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26/8, nonché l’1 e il 2/9), ‘Tra le note e i giardini’ (viale Marconi dall’1/7 al 26/8), ‘Gioco con Ciogo’ (viale Rinascimento dall’1/7 al 31/8), ‘Abissi’ (piazza Giorgini, 4/7) e, il 5/7, al saggio di ginnastica artistica in viale Moretti. Il ‘San Beach Comix’ sarà tra viale Moretti, viale Buozzi e via Milanesi dal 5 al 6/7. Dal 5 al 6/7 c’è l’‘Evento chicano’ in piazza Giorgini, poi il ‘San Benedetto International Film Fest’ (11-19/7 in Palazzina Azzurra), ‘Tesori in centro’, (piazza Matteotti e viale Moretti l’11, 12, 18, 19, 25 e 26/7; l’1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30/8). Il 12 e 13/7 ecco due serate live in piazza Salvo D’Acquisto. Dal 19 al 20/7 c’è ‘Campagna amica on the beach’, (rotonda Giorgini e viale Moretti), quindi il ‘Vintage village’ (dal 19 al 21/7 tra piazza Piacentini e piazza Sacconi), ‘Fashion mood’ (24/7 in Palazzina Azzurra e in altre strutture), ‘Sbam! San Benedetto ama la musica’ (viale delle Tamerici, dall’1 al 3/8), il ‘Pda Musical and Festival’ (via Toti, 2 e 3/8), il ‘Festival Racconti in Musica’ (varie strutture, il 6 e 8/8), l’‘Avvenimento in piazza’ di Fides Vita (10-17/8 all’ex Galoppatoio), la Festa Rossa (dal 12 al 16/8 in via Zara, in alternativa all’ex Camping), ‘Super tropical’ (dal 13 al 16/8 in viale Europa). Il 15/8 ecco il concerto all’alba ‘Armonie in controluce’ (giardino ‘Nuttate de lune’), cui segue il festival ‘Marche Manouche’ (parco Wojtyla dal 19 al 20/8), l’‘International street food’ (dal 22 al 24/8 in viale delle Tamerici), i ‘live della Palazzina’ (dal 24 al 26/8, varie strutture), il ‘Dance show’ (piazza Salvo D’Acquisto, 27/8), il mercatino regionale francese (viale Buozzi dal 29/8 all’1/9). Il 5/9 in piazza Piacentini ecco ‘Io, il cinema e la poesia con Giancarlo Giannini’, seguito da ‘Amor y tango con Michele Placido’ (13/9, piazza Piacentini), il ‘Nutrimente festival’ (dal 26 al 27/9), il festival ‘Onde’ (dal 26 al 28/9 al Museo del Mare e in altre location), ‘Tipicità’ (in viale Moretti e via Montebello dal 27 al 28/9).

Giuseppe Di Marco