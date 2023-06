Cartelloni turistici plurilingue e inclusivi

Nel comune di Grottammare è in fase di ampliamento il progetto di comunicazione turistica inclusiva, con l’installazione di 4 nuove plance descrittive e "accessibili" poste davanti alla chiesa di San Martino, al Castello, all’Oasi Santa Maria ai Monti e al sito archeologico Bagno della Regina. I pannelli sono plurilingue e offrono più modalità di lettura: gli apparati testuali in italiano e in inglese sono accompagnati da una versione in Braille; inoltre, un QRCode permette il collegamento all’ascolto di file audio-descrittivi e alla visione di brevi video contenenti la descrizione Lis.

Sono accessibili anche le immagini, riprodotte in rilievo, in modo da permetterne la fruibilità scorrendo con le dita il profilo dell’edificio o del monumento rappresentato. Gli uffici comunali stanno ultimando in questi giorni il caricamento nel web dei contenuti descrittivi. Il progetto, partito lo scorso novembre con i primi 8 siti di interesse storico-culturale della città, trae ispirazione dai modelli di accoglienza riconosciuti dai Comuni Bandiera Lilla, alla quale la città di Grottammare aderisce dal 2019.