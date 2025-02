’Carton school’ fa il bis

È partito in questa settimana il progetto Cartoon School che coinvolge gli studenti della scuola secondaria di I grado don Giussani - Monticelli grazie al rinnovato sodalizio con il territorio e le realtà cittadine a seguito del patto di Comunità firmato ad ottobre 2024. Il progetto realizzato in collaborazione con la Parrocchia dei Santi Simone e Giuda, Sostenabitaly, l’associazione Anteas, il Cinecircolo ’Don Mauro-Nel corso del tempo’, ’La Corolla’ APS è un percorso formativo di 5 giorni che permette ai ragazzi di produrre un vero e proprio cartoon interamente ideato, scritto, disegnato, musicato, doppiato ed animato da loro stessi. Il cartoon è centrato sui temi della fiducia, della speranza e della collaborazione. Tutti questi valori trovano il loro simbolo nell’immagine delle porte, che permettono alla città di comunicare con il quartiere Monticelli. Gli artisti, docenti di Cartoon School in questa specifica settimana, sono Mirko Fabbreschi (compositore di colonne sonore per cinema e tv, autore televisivo nonché doppiatore e direttore di doppiaggio musicale), Laura Salamone (musicista e vocalist di sigle TV ma anche videomaker) e Franco Bianco (disegnatore, fumettista, animatore). La restituzione del cartone alla cittadinanza avverrà in due momenti: il 3 giugno in un appuntamento riservato al quartiere di Monticelli, a ottobre con un evento cittadino che avrà anche un risalto a livello nazionale.