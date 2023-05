Cartone animato speciale L’opera realizzata dagli alunni Sensibilità sull’inquinamento

Si conclude con la presentazione del lavoro finale, un bellissimo cartone animato, il progetto ‘Cartoon school’ che ha coinvolto gli studenti dell’Istituto scolastico comprensivo ‘Don Giussani-Monticelli’. L’appuntamento è per oggi, alle 18.30, nella sala della comunità della parrocchia dei Ss. Simone e Giuda di Monticelli dove verrà proiettato il cartone animato interamente ideato, scritto, disegnato, doppiato e animato dagli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado, dal titolo ‘Un fiume di fiducia’. "L’iniziativa – spiega don Giampiero Cinelli, parroco della parrocchia di Monticelli e presidente del cinecircolo – ha già avuto un suo prologo in altri Isc del nostro territorio e quest’anno si è svolta nell’Isc di Monticelli".

‘Cartoon school’ è un progetto formativo e didattico, promosso dall’associazione culturale ‘Koete’, e rivolto ai ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 16 anni. È il primo e unico progetto in Italia che in collaborazione con esperti del settore dei cartoni animati, e in partenariato con numerosi istituti scolastici, permette agli studenti di realizzare un vero e proprio cartone animato. Quest’ultimo, oltre ad attivare una serie di processi creativi, si fa portavoce di importanti messaggi con valenza etico-sociale. I ragazzi, in questo modo, sono i veri protagonisti del progetto fin dall’atto creativo, acquistando preziose competenze didattiche ed assimilando profondamente il messaggio ed il valore che il cartone animato devo andare a veicolare attraverso un linguaggio a loro famigliare. Al termine del percorso, da fruitori passivi dell’opera mediatica, i giovani alunni, venuti in possesso di utili strumenti critici, si trasformeranno in spettatori consapevoli. ‘"Cartoon school – continua Francesco Santiol dell’associazione ‘Koete’ – è nato dopo il terremoto e si è già svolto nelle scuole di Acquasanta e Venarotta. E’ un progetto nazionale che è stato riproposto all’Isc di Monticelli che ha scelto il tema del fiume".

Il cartone animato realizzato dagli studenti delle classi prime della scuola media di Monticelli ha quali protagonisti il fiume Tronto e l’inquinamento, e pone l’accento sulla maggiore attenzione e sensibilità che i più piccoli, a differenza di molti adulti, hanno nei confronti di questa tematica. Lunedì prossimo, alle 9.30, al cinema Piceno, è in programma ‘Fidò a lezione di fiducia: un progetto di comunità’, rassegna ‘Cartoon school’ del Piceno.

Lorenza Cappelli