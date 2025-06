Cartoni e fumetti, fiera di successo

Successo per Ascoli Comics & Games: centro storico preso d’assalto dagli appassionati di manga giapponesi e di fumetti in genere che hanno affollato i vari eventi. Giuseppe Morganti più noto come Peppe Matrix, della Experience Plus: "Siamo davvero soddisfatti, anche domenica nonostante il grande caldo i cosplayer con i loro vestiti bellissimi ma anche ingombranti hanno superato le elevate temperature e offerto uno spettacolo straordinario con il grande successo per il famoso fumettista Mattia De Iulis". La giornata di ieri in effetti si è aperta già alle 10 sotto un sole cocente con l’animazione per bambini. Alle 11 è partito il raduno dei ‘Bleach Cosplay’ poi c’è stato lo spettacolo della violinista cosplayer Giuggi. In contemporanea alla Bottega del Terzo Settore c’è stato un affollato ‘Torneo di Yu-Gi-Oh a cura di Traverstown. Grande successo anche per la gara di ‘cosplay’ curata da ‘Let’s Cosplay’, con la conclusione che è poi stata affidata ai ComiQuiz e alla premiazione della gara. (Foto Vagnoni)

Valerio Rosa