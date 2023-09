Caruso diventa maggiore

E’ giunto un anno fa per guidare la compagnia di Ascoli: il capitano Oscar Caruso, originario di Messina, è stato promosso maggiore. L’ufficiale, che è al comando della compagnia ascolana dallo scorso 7 settembre, è da oltre 15 anni nei carabinieri molti dei quali in reparti operanti in zone particolarmente sensibili. Classe 1988, il neo maggiore Caruso prima di approdare ad Ascoli, è stato comandante del plotone presso lo squadrone eliportato cacciatori di Sardegna e ha retto il comando della compagnia di San Marco Argentano. In occasione della promozione, sono pervenuti all’ufficiale i fervidi auguri per il meritato riconoscimento da parte del colonnello Giorgio Tommaseo, comandante provinciale di Ascoli Piceno, che ha gli ha personalmente consegnato i gradi, nonché da tutti gli ufficiali ed i militari della provincia.