Cas e Sae, fissata la scadenza provvisoria al 31 maggio

Contributi per l’affitto ai terremotati, la scadenza slitta al 31 maggio. La cabina di coordinamento sisma 2016, presieduta dal commissario alla ricostruzione Guido Castelli, ha raggiunto l’intesaper un riordino di tutte le scadenze inerenti la presentazione dei progetti della ricostruzione privata, con particolare riferimento a quelli riguardanti i titolari di Contributo di autonoma sistemazione (Cas), Soluzioni abitative di emergenza (Sae) e altre forme di assistenza. L’ordinanza prevede il riallineamento al termine del 31 maggio di varie scadenze. Le scadenze traslate al 31 maggio riguardano sia quelle fissate per ieri, relative alla presentazione dei progetti dei titolari di Cas e Sae che non avessero già provveduto in forma semplificata, sia quella del 15 marzo per completare i progetti già presentati in forma semplificata. A fronte di una richiesta territoriale che vede i percettori di Cas esclusi per vari motivi dalla manifestazione di volontà verso il Dipartimento della Protezione civile fissata nello scorso ottobre 2022, il commissario Castelli ha riaperto un confronto e definito, con le Regioni e la Protezione civile, un termine per riammettere chi, alla data del 15 ottobre 2022, non avesse presentato pur avendone diritto la dichiarazione per il mantenimento del Cas. In questi casi si avrà tempo fino al 31 marzo per regolarizzare.