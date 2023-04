Cas indebito: a processo

Di essersi appropriata indebitamente del contributo di autonoma sistemazione (Cas) previsto per chi ha perso la casa a causa del terremoto del 2016 deve rispondere una donna di Valle Castellana comparsa davanti al collegio del tribunale di Ascoli, difesa dall’avvocato Francesco Paoletti. All’imputata la Procura di Ascoli contesta di aver incassato indebitamente 19.160 euro. Aveva fatto richiesta del Cas il 18 aprile 2017 a seguito degli eventi sismici di agosto 2016 dichiarando che risiedeva all’epoca del terremoto a Valle Castellana, in quella che ha indicato come la residenza principale, che occupava, a suo dire "in maniera abituale e continuativa". Tale abitazione a seguito del sisma aveva riportato seri danni alla struttura per cui non era più agibile, per cui ha presentato al Comune di Valle Castellana la domanda per ottenere il contributo per l’autonoma sistemazione. Secondo la magistratura ascolana, però, non risponderebbe al vero che quella era la sua vera residenza per cui, a seguito di indagini di polizia giudiziaria basate anche sui consumi di acqua, gas e energia elettrica, la donna è finita sotto processo. Nel corso dell’ultima udienza è stato sentito una testimone della Procura, ovvero la direttrice dell’ufficio postale di Valle Castellana. La teste ha detto che sapeva che l’imputata abitava a Cesano ma non ricordava se, quando è morta la madre, si è trasferita. I testi della difesa, il farmacista e un vicino di casa, hanno confermato che ha abitato nella casa in questione sino all’agosto 2016 e in maniera stabile.

p. erc.