Casa abbandonata usata come orinatoio

CronacaCasa abbandonata usata come orinatoio
30 set 2025
MARCELLO IEZZI
Cronaca
Nel centro di San Benedetto, lungo via Volturno, c’è una casa abbandonata da molti anni che è divenuta un orinatoio e per questo sale la protesta degli abitanti della zona. Un forte degrado e inciviltà che si registra a due passi dall’isola pedonale e dalla scuola media ‘Sacconi’.

Il nostro lettore parla di: "Triste spettacolo di inciviltà: durante le ore notturne (e talvolta anche di giorno). La casa viene utilizzata come orinatoio a cielo aperto da individui senza alcun rispetto per il decoro urbano e la salute pubblica. L’edificio è privo di recinzioni adeguate e accessibile a chiunque. Le sue mura scrostate e le finestre sbarrate non bastano a scoraggiare chi, approfittando della scarsa illuminazione e dell’assenza di controlli, lo usa per soddisfare i propri bisogni fisiologici, trasformandolo in un luogo insalubre e maleodorante.

A peggiorare la situazione è la vicinanza con una scuola media: l’odore acre di urina è talmente penetrante da essere percepibile anche a distanza, rendendo il transito in zona particolarmente sgradevole, soprattutto quando i ragazzi si recano a scuola. Residenti e genitori hanno più volte segnalato la situazione agli enti competenti, chiedendo interventi urgenti.

DegradoSicurezza urbana