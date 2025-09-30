Casa abbandonata usata come orinatoio

Nel centro di San Benedetto, lungo via Volturno, c’è una casa abbandonata da molti anni che è divenuta un orinatoio e per questo sale la protesta degli abitanti della zona. Un forte degrado e inciviltà che si registra a due passi dall’isola pedonale e dalla scuola media ‘Sacconi’.

Il nostro lettore parla di: "Triste spettacolo di inciviltà: durante le ore notturne (e talvolta anche di giorno). La casa viene utilizzata come orinatoio a cielo aperto da individui senza alcun rispetto per il decoro urbano e la salute pubblica. L’edificio è privo di recinzioni adeguate e accessibile a chiunque. Le sue mura scrostate e le finestre sbarrate non bastano a scoraggiare chi, approfittando della scarsa illuminazione e dell’assenza di controlli, lo usa per soddisfare i propri bisogni fisiologici, trasformandolo in un luogo insalubre e maleodorante.

A peggiorare la situazione è la vicinanza con una scuola media: l’odore acre di urina è talmente penetrante da essere percepibile anche a distanza, rendendo il transito in zona particolarmente sgradevole, soprattutto quando i ragazzi si recano a scuola. Residenti e genitori hanno più volte segnalato la situazione agli enti competenti, chiedendo interventi urgenti.