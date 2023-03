Casa albergo Ferrucci, via alle domande

Pubblicato online l’avviso per l’ammissione alla Casa Albergo Ferrucci. Possono chiedere di essere ammessi ad alloggiare i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: avere superato il 65simo anno di età alla data di presentazione della domanda, risiedere nel Comune di Ascoli negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda, essere fisicamente e psichicamente autosufficiente, come da attestazione del competente organo sanitario, non essere proprietario di abitazioni né titolare di diritti di godimento su alcuna abitazione nel territorio comunale oltre la misura del 50% e non esserlo stato nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda. La domanda di ammissione deve essere indirizzata esclusivamente dall’interessato al Sindaco. Essa va redatta su apposito modulo predisposto dal Comune reperibile presso l’Ufficio relazioni al pubblico-Urp a piazza Arringo o sul sito internet www.comune.ap.it

Il richiedente, unitamente alla domanda di ammissione, presenta la dichiarazione sostitutiva unica e la relativa attestazione Isee, il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12 di venerdì 21 aprile.