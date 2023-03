Casa Aquilone, premiati i ragazzi della cooperativa

Grande soddisfazione ed emozione per i ragazzi di ‘Casa Aquilone’, che nei giorni scorsi hanno ricevuto una menzione speciale dopo la partecipazione, per il primo anno, al Carnevale di Ascoli Piceno. "Hanno aiutato ad allietare le strade di Ascoli" è questa la motivazione del riconoscimento che i giovani ospiti, di una delle realtà presenti all’interno della cooperativa Ama Aquilone, hanno ricevuto nella splendida cornice del teatro dei Filarmonici, alla presenza del primo cittadino Marco Fioravanti. "Trasferitasi da qualche mese nella frazione di Piagge – fanno sapere dalla cooperativa Ama Aquilone - la nostra comunità ha colto questa occasione per presentarsi ufficialmente al territorio, prendendo parte ad una delle sue tradizioni più amate e diventando, così, portatrice di un messaggio di gioia, di inclusione e di leggerezza. Con un risultato molto emozionante". Attualmente sono 19 i ragazzi, provenienti da diverse località, accolti nella struttura dove vivono insieme, con le loro incertezze e speranze, proprio come in una grande famiglia. Alcuni sono stati presenti con una loro postazione, allestita in piazza Roma.