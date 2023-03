Ascoli, prende casa all’asta, poi è un incubo: "Continue minacce, ho rinunciato"

Un'asta di tribunale

Ascoli, 24 marzo 2023 – Estorsione, turbativa d’asta, oltraggio a pubblico ufficiale. Di questi reati deve rispondere un imprenditore ascolano finito sotto processo davanti al Collegio del tribunale di Ascoli. Parte civile è un agente che lo ha denunciato per fatti che risalgono al 29 marzo 2022 e che sono collegati ad un immobile andato all’asta e che l’agente si era aggiudicato insieme ai suoi familiari, ma al quale ha poi rinunciato, proprio perché sconvolto da quanto accaduto quel giorno. E’ stato la stessa vittima a riferire la sua versione dei fatti nel corso dell’ultima udienza. Quel giorno era in servizio con un collega a Porta Maggiore.

"E’ arrivato un fuoristrada verde e la persona a bordo rivolgendosi a me mi ha detto ’mi riconosci? Sono tre anni che mi rompi i co...’ e poi ha parcheggiato. E’ sceso dall’auto, s’è tirato su le maniche in un modo che ho interpretato come minaccioso e mi ha detto ’sei un infame, hai fatto piangere i miei figli. Ricordati, ho menato e sparato a uno anni fa; ho scavato una buca dove seppellirò te e la tua famiglia. Vai in bici, occhio che potresti anche cadere’. Poi ha impugnato un bastone che aveva in macchina dicendo ’questo te lo ficco in c…’. Tutto questo davanti a tante persone che erano presenti in quel momento" ha ancora raccontato l’agente ascolano.

L’uomo ha poi ricollegato l ’ episodio con la casa che si era aggiudicato all’asta e che era di proprietà di colui che aveva proferito quelle parole nei suoi confronti e che per motivi economici l’aveva persa. "Dopo quello che è accaduto sono rimasto sconvolto, avevo paura e volevo rinunciare alla casa non dando seguito al pagamento, successivo al versamento della cauzione" ha detto ancora. Un dubbio che è svanito dopo aver letto alcune frasi che l’imputato avrebbe pubblicato su Facebook.

"La paura era tanta, ho smesso di andare in bici, prima di uscire di casa controllavo se c’era qualcuno in strada, per rientrare la notte cambiavo sempre percorso. Un incubo durato diverso tempo e alimentato anche da quelle frasi che io interpretato come indirizzate a me. La mia vita e quella della mia famiglia sono state stravolte da questa vicenda e, nonostante abbia rinunciato a quella casa, ancora oggi porto i segni interiori per quanto accaduto". L’agente si è costituito parte civile assistito dall’avvocato Sergio Gabrielli. L’imputato è difeso dall’avvocato Antonello De Marco.