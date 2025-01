Casa cantoniera ed ex sede Dogane. Il Comune tenta l’acquisizione

Il comune di Grottammare prova ad acquisire a costo zero, dal patrimonio disponibile della Stato in gestione all’agenzia del demanio, la casa cantoniera in zona Ischia e l’ex sede dell’agenzia delle Dogane nella zona nord della città, lungo la statale Adriatica, in direzione della stazione ferroviaria. Gli amministratori hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre, come previsto dal bando, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi di ristrutturazione. Secondo il progetto del Comune i due edifici, una volta ristrutturati, serviranno a contrastare l’emergenza abitativa che colpisce molte famiglie in condizioni di fragilità economica e sociale presenti sul territorio. Insomma saranno destinati a ’case parcheggio’.

L’acquisizione degli immobili non comporterà oneri a carico del bilancio comunale, ma gli amministratori, attraverso i propri tecnici, dovranno darsi da fare a trovare i fondi necessari per la ristrutturazione degli antichi edifici. "Ci siamo incontrati con l’agenzia del Demanio che ci ha illustrato la possibilità di richiedere il trasferimento a titolo gratuito dei due manufatti con l’impegno a ristrutturarli – spiega il sindaco Alessandro Rocchi – Lavori che non potranno essere eseguiti con risorse da bilancio comunale, ma con fondi Europei, tipo pnrr oppure con risorse previste dal piano nazionale per gli investimenti complementari, nonché dal piano nazionale integrato per l’energia e il clima. Ci siamo impegnati a presentare la richiesta entro i termini stabiliti per non perdere l’opportunità – ha concluso Alessandro Rocchi – Ci stiamo impegnando alla ricerca di fondi europei come prevede il regolamento, ma non è detto che questi ultimi possano concretarsi". Il sindaco è apparso fiducioso, ma ci va con i piedi di piombo poiché la strada è ancora lunga.

Marcello Iezzi