"Casa della comunità, avanti". Scongiurata la chiusura a Offida

Ieri è stata una giornata molto importante per la salute dei cittadini di Offida e dei territori circostanti. La dirigente generale dell’Ast, Nicoletta Natalini, in una conferenza stampa ha annunciato, che nonostante la chiusura dell’ex ospedale Loris Annibaldi, per urgenti lavori, verranno garantiti tutti i servizi finora assicurati. "La Casa di comunità di Offida non chiuderà – ha chiarito la Natalini –. Strutture come queste rappresentano lo sviluppo della sanità". Quello di ieri è stato un intervento teso a chiarire definitivamente tutti i rumors circolati in questi giorni. A rincarare la dose il sindaco di Offida Luigi Massa: "Non solo non chiuderà, ci siamo battuti per far sì che fosse garantita la continuità di tutti i servizi sanitari". I timori sulla chiusura definitiva dell’ex ospedale era nati dopo la scoperta di un’infiltrazione di acqua nell’edificio, provocata dalle piogge e del forte vento dei giorni scorsi. Un danno che all’inizio sembrava risolvibile e che invece si è mostrato molto complesso. "Nella sfortuna di dover procedere a un trasloco di tutte le attività nell’edificio della Rsa – continua la Natalini – è solo anticipato uno spostamento che sarebbe avvenuto durante la ristrutturazione dell’ex ospedale. Nell’arco di pochi mesi sarà infatti consegnato il progetto sulla fattibilità tecnica economica per i lavori della struttura per cui sono già stati stanziati 3 milioni e 300 mila euro dall’Ufficio per la ricostruzione post-sisma, finanziamento di cui sono venuta a conoscenza grazie al sindaco Massa. Mi sono già confrontata con l’attuale commissario sisma Guido Castelli e con l’assessore Francesco Baldelli, e, nel caso non fosse sufficiente, la cifra già disposta potrebbe essere aumentata". A quel punto, come richiesto e condiviso con il sindaco, l’Ast si è adoperata sin da subito per garantire la permanenza e la fruibilità dei servizi che sono stati collocati tra il piano terra e il primo piano della Rsa. Mentre i pazienti della Residenza sanitaria assistenziale sono stati portati al secondo piano, dove erano già stati fatti dei lavori di riqualificazione. Il trasloco è stato effettuato cercando di realizzare delle aree funzionali ben specifiche: area specialistica, con 4 ambulatori; area cure primarie, con 4 ambulatori dei medici di base; area di emergenza-urgenza con la Potes. Unico servizio non trasferibile, per problemi di logistica, è stato la radiologia, ma per sopperire a questa mancanza sottolineata da Massa, l’Ast doterà la struttura di un nuovo e performante radiografo mobile che reintegrerà il servizio e sarà anche a disposizione, all‘occorrenza dei pazienti dell‘Rsa.

Maria Grazia Lappa