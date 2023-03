Casa della salute, scintille a Montefiore

Il sindaco di Montefiore Lucio Porrà sugli scudi dopo le affermazioni del sindacalista Paolo Villa durante una trasmissione televisiva in cui l’esponente Rsu dell’Ast di Ascoli ad un certo punto ha detto: "Un mio amico era stato mandato addirittura a Montefiore dell’Aso che non ha nemmeno l’ospedale e voglio vedere chi lo visita". Porrà ha voluto subito puntualizzare che a Montefiore c’è il poliambulatorio, attualmente Casa della salute che funziona perfettamente e che Montefiore aveva l’ospedale specialistico prima di altri grandi centri.

"L’attuale Casa della salute è strutturata con un’efficace rsa ed un poliambulatorio, dove sono raggruppati ben 5 medici di base e un ambulatorio pediatrico di base, la guardia medica, laboratorio analisi, e diversi ambulatori specialistici. Se l’amico del sindacalista fosse venuto, molto probabilmente sarebbe stato visitato. Il poliambulatorio potenzialmente potrebbe lavorare tutti i giorni, anche perché dotato di strumentazioni all’avanguardia. Come sindaco di Montefiore avevo appoggiato la protesta evidenziata nella riunione in Provincia pensando che i sindacati tutelassero gli interessi di tutti, personale sanitario, medici, ospedali, case della salute, ma soprattutto i cittadini, che sono l’unico motivo per cui ci sono amministratori, sindacalisti, ecc. Però, se così non è ritiro la mia adesione".

Poi l’affondo: "Invito il signor Paolo Villa a chiedere scusa a Montefiore dell’Aso e se trova un po’ di tempo può anche fare visita alla Casa della salute di Montefiore, dove troverà personale efficiente, pulizia, specialisti preparatissimi e cittadini accoglienti".

Paolo Villa dal canto suo precisa che era sua intenzione contestare il sistema che manda i pazienti, anche anziani e che devono farsi accompagnare dai familiari che a loro volta devono prendere un giorno di permesso dal luogo di lavoro, nei centri più disparati del territorio. "Non metto in dubbio la qualità della Casa della salute di Montefiore e del poliambulatorio – aggiunge Villa – Montefiore era preso come esempio, poiché il Cup regionale da appuntamenti a pazienti di Ascoli perfino a Urbania e Acqualagna pur di rimanere nei termini di quanto prevede la legge. Pochi sanno che se una visita urgente non viene evasa entro tre giorni il paziente è libero di andare da un professionista e poi farsi rimborsare la fattura della prestazione dall’Ast. Ecco che allora si mandano i pazienti nei luoghi più disparati. Così non va bene".

Marcello Iezzi