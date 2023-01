Casa di Alice, assolti i cinque operatori

La corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza con la quale il collegio del tribunale di Fermo ha assolto cinque operatori della Casa di Alice finiti sotto processo con l’accusa di aver maltrattato alcuni ospiti della struttura affetti da varie disabilità. Una assoluzione in primo grado con formula dubitativa "perché il fatto non costituisce reato" e che all’epoca ha soddisfatto la difesa degli operatori, quattro donne e un uomo, ma non le parti civili e la stessa magistratura che ha fatto ricorso in appello. Parti civili che sono state ieri condannate a pagare le spese legali.

Un’indagine che era partita dalla segnalazione di alcune persone residenti nei pressi della Casa di Alice. Procura di Fermo e carabinieri hanno quindi piazzato telecamere nella struttura con le immagini di pazienti nudi e chiusi a chiave che hanno rappresentato l’elemento cardine dell’accusa. Nella sentenza assolutoria potrebbe aver avuto un peso determinante la deposizione di un perito della difesa che, argomentando, ha sostenuto che i metodi utilizzati rappresentavano l’unico modo per contenere i ragazzi e che in ogni caso mancava il dolo di volerli maltrattare realmente. Il pm Seccia, titolare dell’inchiesta, nel processo di primo grado ha chiesto pene da quattro a sei anni.

Era stata giudicata a parte, per fatti precedenti, un’altra educatrice della Casa di Alice; con sentenze emessa dal giudice di Fermo Marziali il 19 aprile 2017 la donna è stata condannata a due anni di reclusione (pena sospesa) e al pagamento di complessivi 38 mila euro in favore delle dieci parti civili, familiari di disabili della struttura che da lei sarebbero stati maltrattati con violenze fisiche e psicologiche. E’ stata riconosciuta colpevole di aver dato loro calci, botte in testa con una bottiglia di plastica, schiaffi e spinte. Una vicenda che ha dato il via a controlli amministrativi che hanno fatto finire sotto processo l’ex sindaco di Grottammare Luigi Merli e quattro funzionari (Piergiorgio Butteri, Tiziana Spina, Marco Marcucci e Antonio Santone) che sono stati assolti dal tribunale di Fermo "perché il fatto non sussiste". Truffa e falso ideologico le accuse a vario titolo contestate.

Peppe Ercoli