Casa di comunità, c’è l’accordo

Sarebbe stato strano se, dopo l’annuncio, l’amministrazione non fosse riuscita ad approvare l’accordo con l’Ast per la permuta di via Romagna. Ben poca sorpresa, quindi, ha suscitato l’esito del voto consiliare, nella seduta di lunedì 11 settembre, nel corso della quale la maggioranza si è espressa compattamente in favore dell’iniziativa. In primis, il comune ha modificato il piano delle alienazioni propedeutica all’accordo: l’iter della stipula quindi può partire, con la cessione del diritto di superficie relativo al terreno di via Sgattoni, la successiva cessione della proprietà e l’acquisizione della proprietà dell’area in via Romagna. In realtà a votare favorevolmente è stato anche Simone De Vecchis, mentre la minoranza di destra si è astenuta, assieme al resto del gruppo misto di minoranza. Unici a disapprovare l’operazione sono stati Paolo Canducci e Aurora Bottiglieri. È stata proprio quest’ultima, quindi, ad illustrare i motivi per cui la commissione Pnrr potrebbe bocciare il progetto di casa e ospedale di comunità. "Quell’area è piccola – ha dichiarato la consigliera di Pd, Articolo Uno e Nos – nel processo di individuazione del sito non sono stati coinvolti i sindaci dei comuni limitrofi. Con un confronto ampio si sarebbe potuto avere un’area di maggior respiro. L’uscita delle auto è di fronte all’Istituto ‘Capriotti’. Mesi fa si parlava di spostare la scuola, forse il motivo era questo". L’aspetto che maggiormente preoccupa la dottoressa, però, è quel che verrà inserito dentro il ‘contenitore’: "Ciò che non ritengo affatto idoneo è il terzo piano – ha proseguito Bottiglieri – quello deputato ad ospitare l’ospedale di comunità: in questo verranno messi solo 15 posti letto, quando in base al numero di abitanti ce ne spettavano 40".

Non finisce qui. "Manca l’hospice, il consultorio e anche un’aula schermata per le radiografie - conclude la consigliera - A mancare è anche un piccolo ambulatorio di chirurgia: questo era previsto dal Pnrr. Stiamo firmando una delibera monca, e questo perché non abbiamo coinvolto i sindaci del territorio. Ci stiamo accontentiamo di una struttura che non basterà a soddisfare le esigenze del nostro territorio. E l’elaborato, per tutti questi motivi, potrebbe non superare il vaglio del Pnrr". Ulteriori critiche sono arrivate dal capogruppo dei Verdi: "Questa delibera non può essere votata – ha detto Paolo Canducci – perché il nostro territorio aveva diritto a due case di comunità, ma la regione ne fa solo una. Non posso accettarlo".

Giuseppe Di Marco