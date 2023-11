Casa di cura Villa San Giuseppe. Continua lo stato di agitazione

Continua lo stato di agitazione dei lavoratori della casa di cura Villa San Giuseppe di Ascoli. L’incontro tenutosi nei giorni scorsi in prefettura tra le sigle sindacali Nursind, Ugl e Cisal Marche e i rappresentanti della parte datoriale, avente ad oggetto un tentativo di conciliazione, non ha portato infatti ad alcun esito positivo. Lo fanno sapere i rappresentanti sindacali Maurizio Pelosi, Pino Marucci e Rosario Dallicardillo. "Durante l’incontro – dicono –, sono state chiaramente illustrate le motivazioni che hanno portato le sigle sindacali a dichiarare lo stato di agitazione. Queste motivazioni includono: la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro Aris Rsa, ormai dal 2012, la necessità di revisionare la procedura operativa interna al fine di di affrontare le carenze improvvise del personale infermieristico e Oss, al fine di garantire un servizio di alta qualità e la sicurezza dei pazienti, l’importanza del riconoscimento dei diritti dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda il buono pastoticket. Nonostante una discussione approfondita, la parte datoriale si è dimostrata intransigente, rendendo impossibile raggiungere una soluzione soddisfacente per entrambe le parti".

l. c.