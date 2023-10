Odissea per la casa popolare, disabile vince la sua battaglia

Ascoli, 20 ottobre 2023 – La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20-quater, comma 1, lettera a-bis), della legge della Regione Marche 16 dicembre 2005, n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative), limitatamente alle parole "avere la residenza o".

E’ a una svolta la vicenda dell’ascolano disabile al cento per cento, assistito dalla legge 104, che non riesce ad avere accesso alla graduatoria per la casa popolare.

La battaglia legale che sta affrontando insieme a lui l’avvocato Camillo D’Angelo, dopo un primo risultato positivo davanti al Tar delle Marche, ha avuto successo anche davanti alla Corte Costituzionale che ha emesso la sentenza, stabilendo che è incostituzionale il requisito di aver risieduto almeno cinque anni nel territorio regionale.

La richiesta per ottenere un alloggio di edilizia popolare l’ascolano l’ha presentata al Comune di Ascoli che nel 2020 ha fatto un bando basato su un regolamento che riprende quello della Regione Marche. Tra i requisiti quello oggetto della diatriba in questione. Un requisito che il disabile non aveva; in precedenza ha abitato in due comuni della vallata, ma poi è insorta la malattia per cui ha perso lavoro, reddito e nel 2015 ha dovuto lasciare l’abitazione di residenza, trovando ospitalità da amici per un anno.

Nel 2016 ha ottenuto la pensione di invalidità e l’indennità di accompagno ed ha potuto affittare un appartamento per sé e la moglie. Qui nasce il problema. Quando ha partecipato al bando per la graduatoria per le case popolari del Comune di Ascoli (era il 2020), aveva solo quattro anni di residenza continuativa nel territorio e non cinque. Per cui la sua domanda è stata ritenuta "inammissibile per carenza di requisito".

L’avvocato D’Angelo ha quindi impugnato al Tar la delibera sostenendo che il punto del regolamento comunale che parla di cinque anni di residenza consecutiva è incostituzionale per il fatto che chi fa richiesta di casa popolare ha evidentemente un disagio estremo e può capitare anche, come nel caso del suo assistito, che in quei cinque anni richiesti vi sia un anno di buco, perché si è perso il lavoro o lo stipendio è diminuito, etc. Il legale ha prodotto un pronunciamento della Corte Costituzionale che in un caso analogo in Lombardia ha dato ragione al ricorrente e che la Corte Costituzionale ora ha ritenuto valido anche nel caso dell’ascolano. "Purtroppo continua a vivere in un’abitazione che perfino le autorità sanitarie hanno definito inabitabile. Speriamo che ora questa faccenda si risolva celermente".