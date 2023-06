Casa salute, il valore del terreno

L’appezzamento di proprietà comunale dove sorgerà la futura casa della salute vale 550mila euro: a dirlo è l’Agenzia delle Entrate, che alcuni giorni fa ha inviato in Viale De Gasperi la stima del terreno, che l’ente intende scambiare con l’Azienda Sanitaria Territoriale in cambio del distretto sanitario di via Romagna. I termini dello scambio però devono essere ancora definiti, perché fra i due valori c’è uno scarto tutt’altro che indifferente: ben 350mila euro, dato che appunto il distretto vale, sempre per le Entrate, 900mila euro. Quel che il comune farà, intanto, sarà concedere il diritto di superficie all’Ast, in modo che questa vi possa realizzare la struttura per la medicina territoriale. Il lotto in questione è in via Sgattoni, immediatamente a sud dell’Istituto Superiore ‘Capriotti’, e si estende per 3mila metri quadri. Si tratta di un terreno attiguo a quello, che si trova più a sud, sul quale verrà edificato il nuovo ospedale – di primo livello ‘spalmato’ – annunciato dalla regione. In passato si era detto che l’ente avrebbe scambiato questo terreno, in regime di permuta, con il distaccamento sanitario del quartiere Sant’Antonio, ma ad oggi questa operazione non è più prioritaria: l’accordo, se si farà, verrà definito in un secondo momento e a valle di una trattativa con il vertice sanitario. Il margine di variabilità delle due stime è del 15%, quindi il valore dei beni potrebbe essere rivisto entro un range di 190mila euro. In ogni caso, la differenza fra le due somme rimarrebbe importante, e ciò significa che per perfezionare un eventuale accordo il comune dovrà pensare a meccanismi compensativi. In passato si era parlato di cedere altri immobili all’Ast, ma quest’idea non è stata né confermata politicamente né ratificata tramite impegno scritto. Insomma, i giochi sono ancora aperti e non è ancora chiaro come il vertice comunale intenda muoversi per chiudere la pratica. Il distretto di via Romagna, peraltro, risulta alquanto appetibile, visto che il comune potrebbe abbatterlo e sostituirlo con un parcheggio multipiano, avviando quell’opera di pedonalizzazione del centro annunciata sin dalla campagna elettorale.