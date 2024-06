Casadidio al festival noir

Terzo appuntamento per il 5° Festival Noir Piceno con Franco Casadidio che torna per la seconda volta a Centobuchi, a cura dell’associazione Alchimie d’Arte con il patrocinio del Comune di Monteprandone e la collaborazione di Avis Monteprandone. L’evento si svolgerà venerdì alle 21, presso "Il Giardino dei colori" a Centobuchi. Franco Casadidio, presenterà la sua opera dal titolo "Il Volo del canarino" (Drakon edizioni). Alcuni tra i grandi avvenimenti storici della prima metà del ’900 fanno da sfondo alla vicenda umana e sentimentale di due giovani tedeschi. Jurgen, rampollo di una famiglia dell’aristocrazia bavarese, nonché ufficiale delle SS, e Sara, ebrea per parte di madre, discriminata e perseguitata in base alle leggi di Norimberga varate da Hitler nel 1936, non riescono a sottrarre nemmeno la loro bella storia d’amore alla violenza sia culturale che fisica imposta da Hitler.