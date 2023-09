Casagrande l’ascolano. Cittadinanza al brasiliano:: "Qui un calore unico"

"Sono arrivato qui da brasiliano e sono andato via da ascolano". Occhi lucidi e commozione sincera nella parole di Walter Junior Casagrande che ieri pomeriggio nella sala della Ragione di palazzo dei Capitani ha ricevuto la civica benemerenza nel corso della cerimonia andata in scena nel corso del consiglio comunale. A consegnare la pergamena all’ex attaccante dell’Ascoli, rimasto nel cuore di città e tifosi, è stato il sindaco Marco Fioravanti. "Sono davvero molto emozionato – commenta il brasiliano –. Da quando sono arrivato qui ho ricevuto amore e vicinanza da parte di tutti. È stato così in tutti i giorni. Essere calciatore non vuol dire soltanto dare calci al pallone. Nella mia vita ho sbagliato, ho avuto problemi con la droga e sono stato costretto ad affrontare una cura in clinica per liberarmene. Il giocatore vive come una persona. Quello che mi ha reso felice non è stata la gioia arrivata per un gol o una salvezza, ma il calore che mi ha sempre dato questa gente. Sono rimasto qua per 4 anni e oggi posso dire con certezza che non c’è differenza tra San Paolo e Ascoli: mi trovo bene in entrambi i posti. La gente di questa città mi ha dato molto di più di quello che io sono riuscito a ridare come calciatore. La mia vita è alimentata da amore e passione. Grazie a tutti".

La scelta di consegnare tale riconoscimento al giocatore in assoluto più amato della storia del Picchio non poteva che essere votata all’unanimità del consiglio. Maggioranza e opposizione in questo caso hanno rappresentato alla perfezione il grande attaccamento sempre mostrato da tutti gli ascolani nei confronti del proprio idolo calcistico. "Voglio ringraziare di cuore Walter a nome di tutta la città – spiega il sindaco Marco Fioravanti –. Questo momento per noi molto importante è stato favorito grazie all’iniziativa dell’assessore Stallone e della consigliere Petracci. Casagrande arrivò ad Ascoli quando avevo 4 anni. Venne dopo aver vinto la Coppa dei Campioni e partecipato ai mondiali dell’86 con il Brasile. Rozzi lo acquistò per un miliardo e contribuì alla conquista di due salvezze in A, ma è stato nel momento delle difficoltà che venne fuori la sua grande umanità. Con l’Ascoli in B avrebbe potuto accasarsi altrove e invece decise di restare in bianconero nonostante il ridimensionato del suo contratto che poi fu ristipulato. Ci tengo inoltre a ringrazio gli ultras e i tifosi che lo hanno accolto in maniera stupenda. In questi giorni è stato tutto straordinario. Da quando è arrivato ci ha detto di continuo ‘portatemi in mezzo alla gente’. Walter è riuscito a contribuire all’importante riscatto sociale dell’Ascoli. L’energia positiva lasciata a livello sociale servirà da impulso per la squadra di Viali. Giocare con l’Ascoli è una scelta di vita".

Massimiliano Mariotti