Casasola è fiducioso: : "Lotta salvezza? Credo che ce la possiamo fare"

Nell’attuale classifica è la Ternana a precedere il Picchio di un solo punto. Nel prossimo appuntamento in programma gli umbri saranno di scena al Ferraris contro la Sampdoria. "Non me la sento di fare paragoni con le nostre concorrenti per la salvezza – sostiene il rossoverde Thiago Casasola -, ma credo che ce la possiamo giocare. Siamo una buona squadra che potrà arrivare fino in fondo con lo spirito giusto. La sosta del campionato in questo momento ci penalizza perché stavamo facendo un buon calcio. Ne stiamo comunque approfittando, tra qualche acciacco e la necessità di rifiatare un po’. Ci rimettiamo in forze per il rush finale che sarà duro. L’ultima vittoria ottenuta sul Cosenza ci ha permesso di accorciare, dandoci slancio e fiducia. In casa è importante fare risultato pieno e quello ottenuto ci permette di lavorare più tranquilli. Il gol di Pereiro è stato bello e importante. Battere il Cosenza è stata una vittoria decisiva".