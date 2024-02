Case dell’acqua, i numeri che premiano l’ambiente

Riscontro più che positivo per le due ’Case dell’acqua’ installate nel comune di Monteprandone. Il sindaco Sergio Loggi e il consigliere Sergio Calvaresi, hanno reso noto i dati rilevati agli ultimi due anni (2022 e 2023) forniti dalla ditta che gestisce gli impianti. I due impianti hanno fornito più di un milione di litri di acqua con un equivalente risparmio, in termini di bottiglie di Pet da 1,5 litri di 733.333 bottiglie, pari a 29.333 chilogrammi con indiscutibile beneficio ambientale: 67.467 kg di Co2, 587 kg di azoto, 1.173 kg di idrocarburi non emessi e 513.333 litri di acqua e 58.667 kg di petrolio risparmiati nella produzione. "Dai dati emerge che offrendo un servizio alla cittadinanza, stiamo raggiungendo ottimi risultati sia in termini di rispetto dell’ambiente, sia in termini di salvaguardia dell’acqua bene comune – confermano Loggi e Calvaresi – abbiamo puntato sulla sostenibilità ambientale e sul risparmio del consumo di bottiglie di plastica e continueremo a farlo affinché le nostre Case dell’Acqua possano essere sempre più utilizzate da quanti hanno a cuore l’ambiente".