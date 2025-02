Case e ospedali di comunità. Avviati i cantieri del Pnrr

L’Ast ha avviato i cantieri per ospedali e case di comunità ad Ascoli, San Benedetto, Comunanza e Acquasanta, nell’ambito del Pnrr. A San Benedetto i lavori sono iniziati a gennaio. Queste strutture mirano a rafforzare l’assistenza territoriale, garantendo cure intermedie tra domicilio e ospedale e offrendo un punto di riferimento per l’accesso ai servizi sanitari.

Ad Ascoli, con un investimento di 2.699.873 euro, l’ospedale di comunità sta sorgendo accanto all’ex sanatorio Luciani, dove si trovano già strutture sanitarie come la residenza sanitaria assistenziale e la centrale operativa territoriale. L’edificio sarà a un piano e avrà 18 posti letto. I lavori, iniziati a novembre 2023, termineranno a settembre 2025. Nel frattempo, dal giugno 2023 è attivo un ospedale di comunità sperimentale nell’ex palazzina malattie infettive del Mazzoni. Inoltre, la casa di comunità è in costruzione nella stessa palazzina che ospita la casa della salute e il distretto sanitario.

A San Benedetto i lavori sono iniziati il 23 gennaio 2024 in via Sgattoni. L’investimento complessivo è di 8.845.552,92 euro, con 6.138.084,44 euro destinati alla casa di comunità e 2.707.468,48 euro all’ospedale di comunità, che avrà 19 posti letto. L’edificio sarà su tre piani, con due dedicati alla casa di comunità e il terzo all’ospedale. La conclusione dei lavori è prevista per dicembre 2025.

Sono in corso i lavori per le case di comunità di Comunanza e Acquasanta.