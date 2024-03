Case popolari a Monticelli. Il via libera a 27 alloggi

Via libera ai 27 alloggi a destinazione residenziale pubblica che l’Arengo e l’Erap realizzeranno a Monticelli, nell’area ex Anas (9.425 metri cubi complessivi). Nelle ultime ore i lavori previsti per allestire le nuove case popolari sono stati affidati ad una ditta di Forlì che provvederà alla realizzazione di due palazzine esattamente dietro alla casa cantoniera. L’ultimazione del tutto è prevista per l’estate 2026 (848 giorni a decorrere dalla data di consegna dei lavori). Il costo dell’opera sarà di quasi 4.5 milioni di euro e riguarderà la costruzione di un primo edificio di proprietà dell’Erap, dotato di quattro livelli, dove verranno alla luce 12 appartamenti. L’altro, di cinque livelli, sarà invece del comune di Ascoli con la dotazione di 15 alloggi. "Questo tema è particolarmente sentito – spiega il sindaco Marco Fioravanti –. Per questo motivo abbiamo portato avanti il ‘contratto di quartiere II Monticelli’ che metterà a disposizione ulteriori alloggi. Stiamo cercando di favorire il ripopolamento della città e questo passa anche attraverso operazioni di questo tipo". L’intervento previsto vedrà l’introduzione di tecnologie edilizie ed impiantistiche legate al controllo ambientale al fine di contenere i costi energetici e favorire la sostenibilità ambientale. Inoltre i fabbricati saranno dotati di un sistema di recupero delle acque meteoriche. Il disegno progettuale, risalente al 2003, nel novembre 2020 aveva visto in consiglio comunale l’approvazione della convenzione attraverso la quale l’Arengo aveva trasferito la somma di 3 milioni di euro - stanziata dal Ministero di nell’ambito del contratto di quartiere II - all’Erap. I circa 2.4 milioni aggiuntivi messi a disposizione dall’ente ha poi favorito l’espletamento della gara d’appalto. Soddisfazione anche per il vice sindaco Gianni Silvestri con delega all’edilizia residenziale pubblica che commenta: "Sarà un’opera molto importante perché ci permetterà di disporre di 27 appartamenti in un momento in cui la richiesta di case popolari è molto forte. Saranno due palazzine moderne, anche dal punto di vista dell’efficienza energetica ed ambientale, che potranno ospitare un cospicuo numero di famiglie e dare nuova vitalità al quartiere di Monticelli. Diamo concretezza a un progetto storico atteso da tempo". Un passo avanti per cercare di fronteggiare la preoccupante situazione delle tante famiglie aventi diritto, ma ancora oggi rimaste sprovviste di sistemazione per mancanza di alloggi.

Massimiliano Mariotti