Case popolari, al via il bando

Al via nel comune di Offida il bando per la formazione della graduatoria degli aspiranti all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. La domanda dovrà prevenire entro e non oltre il 3 novembre 2023 a pena di esclusione e dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il modello scaricabile dal sito del Comune e in distribuzione gratuita presso: l’ufficio urbanistica, aperto al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 13, martedì e giovedì dalle ore 15 alle 17.30. L’ufficio può essere contattato al seguente numero: 0736888740. Oppure all’ufficio segreteria aperto al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Per info: 0736888702. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio urbanistica al numero nei seguenti giorni: dal lunedì al mercoledì dalle ore 8.30 alle 13.30 il martedì ed il giovedì dalle 15.30 alle 17.30 al seguente numero: 0736.888740.