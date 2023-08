Case popolari e graduatoria Ecco il bando

Pubblicato il bando per la graduatoria delle case popolari. "Si tratta – ha dichiarato il sindaco Mauro Bochicchio –, di uno dei tanti passi concordati con l’Erap per mettere in moto i procedimenti amministrativi necessari alla realizzazione di 38 appartamenti nel quartiere Casette". Da lunedì gli uffici e l’assessore competente saranno a disposizione di coloro che hanno intenzione di partecipare al bando. La scadenza è prevista per il 5 settembre. Le domande vanno presentate in Comune o di persona o per PEC o per raccomandata. Sulla domanda va apposta una marca da bollo da 16 euro. Maggiori informazioni sul bando, sul modulo di partecipazione e sulle modalità di assegnazione dei punteggi si possono trovare sul sito del Comune comune.casteldilama.ap.it