Case popolari, in arrivo la palazzina del lotto Agraria

Ancora sei mesi per la nuova palazzina popolare in zona Agraria, mentre per gli alloggi ricavati dall’ex mattatoio di via Manara si dovrà attendere almeno la metà del 2024. È questa la tempistica per gli immobili da cui Erap e comune intendono ricavare 26 appartamenti popolari, di cui 12 nel lotto dell’Annunziata e altri 14 nel Ponterotto. Zone situate agli estremi opposti della città, su cui l’amministrazione e l’ente regionale hanno deciso di puntare per rispondere alle centinaia di domande tuttora giacenti in Viale De Gasperi. Nel frattempo, il civico 124, sempre in collaborazione con Erap, sta portando avanti l’opera di ristrutturazione del patrimonio che insiste sul suolo sambenedettese, così da ottenere nuove case: nel 2022 erano 30 gli alloggi non disponibili, mentre ad oggi il totale è sceso a 21. Si tratta, in questo caso, di ritinteggiare, sostituire i sanitari e gli infissi, nonché risolvere i guasti, e una volta rimessi in sesto, questi appartamenti potranno essere riassegnati. Per l’ex mattatoio, viste alcune difficoltà tecniche riscontrate durante i lavori, il cantiere si protrarrà per qualche mese in più rispetto all’Annunziata. La vicenda di questo immobile è piuttosto vecchia e risale all’agosto 2016, quando la giunta di destra, appena insediata, ratificava l’inserimento dell’immobile nell’accordo fra comune, Erap e regione valido per il Piano di riqualificazione urbana (Pruacs) ‘Albula-via Manara-Paese Alto’.

Inizialmente, nel Pruacs del 2011 non era stato inserito l’ex mattatoio, bensì un edificio di via Tonale, che però non risultava idoneo ai fini del piano. Quindi già nel 2015 si decideva di sostituire via Tonale con l’edificio di via Manara, cedendolo gratuitamente all’Erap. Dopodiché, date le condizioni di fatiscenza della struttura, a inizio 2017 l’ente stabiliva di ristrutturarla. Nell’estate dello stesso anno veniva redatto il progetto preliminare, per un totale di oltre 1,8 milioni: un intervento oneroso, tenendo presente che l’ex mattatoio ha un volume complessivo di 3.405 metri cubi. Altre difficoltà venivano riscontrate per l’appezzamento dell’Agraria, soprattutto per quanto riguarda gli scavi, le fondamenta e gli allacci sotterranei. Ora, però, questi problemi sarebbero stati risolti e quindi i lavori potranno procedere speditamente per chiudere il cantiere entro il prossimo dicembre. Si tratta di interventi fortemente attesi dalla comunità sambenedettese: stando all’ultima graduatoria, i nuclei beneficiari di un alloggio popolare sarebbero oltre 200.

Giuseppe Di Marco